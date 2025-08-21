代金と引き換えに宅配便を受け取る「代引き」サービスでのトラブルが増えています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「急増中“代引きトラブル”って何？」をテーマに解説します。◇山崎誠アナウンサー「国民生活センターが注意を呼びかけているんですが、みなさんは、『代引き』つまり代金と引き換えに宅配便を受け取るサービスを利用したことがありますか？」桐谷美玲キャスター「私はよく、洋服とかを買うとき