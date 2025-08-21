現役のパイロットが大分市で、子どもたちに飛行機に関わる仕事の魅力を楽しく伝えました。 【写真を見る】現役パイロットが伝える空の仕事の魅力子どもたちに広がる夢大分 日本航空は社会貢献活動の一環として、県内各地の小中学校で出張講座を開催しています。21日の講座には、大分市の学童保育「あすらん」に通う小学1年生から6年生までの児童40人が参加しました。 日本航空の副操縦士・金峯玖宗さんは、自身の経験を交え