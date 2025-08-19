北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、韓米合同演習の「乙支（ウルチ）フリーダムシールド」初日となる１８日、北朝鮮の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」を訪問し、「米国と韓国の合同軍事演習は朝鮮民主主義人民共和国に最も敵対的かつ対決的であろうとする自分らの意思を示す立場の表明」と明らかにした。李在明（イ・ジェミョン）大統領が８月１５日の光復節の祝辞で「北朝鮮の体制を尊重する」と明らかにしてか