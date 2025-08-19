回転寿司チェーン「くら寿司」にて豪華食材である”カニ”を存分に楽しめる「極上かに」フェアを開催！また、同日より、KURA ROYALの新メニューとして「とろける白桃氷」も期間・数量限定で販売されます☆ くら寿司「極上かに」フェア／とろける白桃氷 販売開始日：2025年8月22日（金）販売店舗：全国のくら寿司店舗※「大阪・関西万博店」では実施されません※一部店舗では価格が異なります くら寿司にて「