夏の甲子園で最大の話題となった、広島・広陵高校の史上初となった大会出場後の辞退。改めて、大会辞退に至るまでの経緯を時系列で振り返る。◆公表されなかった「厳重注意」1月22日、当時1年生だった部員が寮で禁止のカップラーメンを食べたことを理由に、先輩4人から顔や胸を殴られるなどの暴行事件が発覚。学校調査で4人が暴行を認め、3月に日本高校野球連盟（以下、高野連）から「厳重注意」（1カ月の公式戦出場停止）を受