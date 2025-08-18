【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔02（全5回）前編「2019年：FIA F3」◆角田裕毅の素顔01から読む＞＞「中嶋悟がホンダに推薦したらダントツに速かった」18歳でレッドブルジュニアチームに起用された角田裕毅は、2019年からFIA F3選手権へ参戦することになった。角田にとって、もちろん初めてのヨーロッパ。渡欧した当初は悪戦苦闘しつつも、急速に本場の「レース村社会」に溶け込んでいった。瞬く間に急成長した背景に