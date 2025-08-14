高校受験は中学3年間の集大成ですが、その準備にかかる塾代は決して安くありません。学年が上がるごとに費用は増え、気づけば家計に大きな負担となるケースもあります。「早くから通えば安心だけど、その分お金が……」「遅く始めると間に合わないかも」というジレンマを抱えるご家庭は少なくありません。 本記事では、最新データで塾代の相場を明らかにし、学年ごとの入塾メリット・デメリット、そして費用を抑