台湾メディアの自由時報は11日、「高速鉄道で唯一利益を出しているのは世界で台湾だけ」との話題がSNS上で注目を集めたと報じた。記事によると、台湾の若者向けSNS・Dcardであるユーザーが「世界で黒字化している高速鉄道は台湾高速鉄道だけのようだ」とのタイトルのスレッドを立てた。投稿者は日本の新幹線と中国の高速鉄道について「高い輸送量を誇るが多額の赤字を抱える支線を維持しなければならず、財務負担が重い」と指摘し