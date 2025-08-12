辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【コストコ】夏休みと出産に備えてストック買いしたので紹介します 【2025/6月分】』という動画を投稿。『Costco（コストコ）』で購入したさまざまな商品を公開してくれました！今回は辻さんが、衣類の匂いが気になる時に使いたいと話した“すすぎ消臭剤”を紹介します♪【関連】辻希美「この香りがめっちゃ好き」愛用している柔軟剤を紹介「結構前から使ってます」動画内で辻さんが披