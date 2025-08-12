辻希美「匂いがめっちゃ取れるんだって」息子たちの洗濯物に！“すすぎ消臭剤”を購入「いいらしくて」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【コストコ】夏休みと出産に備えてストック買いしたので紹介します 【2025/6月分】』という動画を投稿。『Costco（コストコ）』で購入したさまざまな商品を公開してくれました！今回は辻さんが、衣類の匂いが気になる時に使いたいと話した“すすぎ消臭剤”を紹介します♪

動画内で辻さんが披露した商品がこちら！

◼︎レノアのすすぎ消臭剤

P&G / レノアクエン酸in 部屋干し用

生乾き臭のする古いタオル、汗臭が残るスポーツ着、体臭が染み付いた肌着などに！

香りでごまかさず、蓄積された匂いをはがし取るという“すすぎ消臭剤”。普段の洗剤を入れた後、柔軟剤トレイに入れるだけで、クエン酸の力を借りて気になる匂いをリセットします。

強力な消臭力を持ちながら、自然由来クエン酸配合かつ蛍光剤・漂白剤・着色剤無添加なので肌に優しいのも嬉しいですね。

辻さんはコストコにて、詰替えタイプの730mlx2パック入りを購入されたようで、コストコ公式オンラインショップからの購入も可能。オンライン販売では、通常配送料を含めて税込1,698円で販売されているようです♪

◼︎中学生の息子たちの衣類に！

辻さんは「匂いがさ、結構強めな時。靴下とか」「中学校の男子のTシャツとか、洗ってもなんかもう1回洗いたいなくらいの時があると思うんですけど、そういう時にこれを柔軟剤のところに入れて洗うと、匂いがめっちゃ取れるんだって」とコメント。

また、「匂いがこれと合えば、これと一緒に柔軟剤入れても大丈夫っていう感じ」「柔軟剤がなくても、これだけで大丈夫らしいんですけど」「めっちゃいいんだって！匂いを消すっていう意味ではめっちゃいいらしくて買ってみました」と期待感を込めて購入されたようです♪

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

