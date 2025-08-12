NVIDIAは、エンタープライズAIエージェントおよび、ロボティクス・自動運転などのフィジカルAI分野向けに、2つの最新AIモデル「Nemotron」と「Cosmos Reason」を発表した。「Nemotron」は、精度と効率性に優れた企業向けAIエージェントの構築を可能にし、「Cosmos Reason」はロボットやAIエージェントが記憶や物理社会を理解し、次に取るべき行動を推論できる視覚言語モデルとして活用される。●複雑な業務をこなす企業向けAI「Nem