FC東京は12日、DF白井康介の負傷について発表した。クラブの発表によると、白井は6日（水）に開催された天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・ラウンド16（4回戦）のセレッソ大阪戦で負傷。チームドクターによる診察の結果、右半腱様筋腱遠位付着部損傷と診断されたという。全治までは約6週間から8週間を要する見込みだ。白井は1994年5月1日生まれの現在31歳。2013年に大阪桐蔭高校から湘南ベルマーレへ入団しプロキ