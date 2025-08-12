FC東京がDF白井康介の負傷を発表…右半腱様筋腱遠位付着部損傷で全治約6〜8週間

FC東京は12日、DF白井康介の負傷について発表した。



クラブの発表によると、白井は6日（水）に開催された天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・ラウンド16（4回戦）のセレッソ大阪戦で負傷。チームドクターによる診察の結果、右半腱様筋腱遠位付着部損傷と診断されたという。全治までは約6週間から8週間を要する見込みだ。



白井は1994年5月1日生まれの現在31歳。2013年に大阪桐蔭高校から湘南ベルマーレへ入団しプロキャリアをスタートさせると、その後は福島ユナイテッドFCや愛媛FC、北海道コンサドーレ札幌、京都サンガF.C.でプレー。2023年夏に完全移籍加入したFC東京では右サイドバック（SB）やウイングバック（WB）を主戦場にここまで公式戦通算62試合に出場し、2ゴール4アシストをマークしている。



在籍3年目の今シーズンはここまで明治安田J1リーグで19試合出場1ゴール1アシスト、JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場、天皇杯で2試合出場という成績を残していた。