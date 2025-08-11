食楽web ●【食楽web編集部セレクト】プロの料理家に聞いた家庭で作れる本格スパイスカレーのレシピを紹介します。 夏こそ食べたい、本格派なのに簡単なカレーがある じりじりとした暑さに食欲がなくなる……そんなときにこそ力を借りたいのが、スパイスカレーの存在。1皿で食物繊維やタンパク質、炭水化物とバランスよく食べられ、食欲が落ちやすい季節にピッタリの料理です。 ルウから作るカレー