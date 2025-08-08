タレント・辻希美の長女でインフルエンサーの希空（17）が、2日連続でInstagramに水着ショットを公開した。【映像】希空の水着ショット（複数カット）7月23日に更新したInstagramで、「今年初プール」とつづった水着ショットを投稿し、話題になっていた希空。8月4日は、沖縄を訪れていることを明かしており、6日の投稿では「一目惚れして買った水着」と、白いフリルがついたワンピースタイプの水着姿を披露していたさらに翌