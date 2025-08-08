深刻な女性トラブルが発覚し、今年1月をもって芸能活動を引退した中居正広（52）の有料ファンサイト「中居ヅラ あの子たちに…、」（以下、「中居ヅラ」）が、いよいよ8月18日に完全クローズする。【独占入手】「自分は、会いたいです〜」中居氏とAさんのメッセージ2022年4月にオープンした同サイトは、月額料金100円という安さで話題になった。中居ファンの40代女性が語る。「一般的なファンクラブの年会費って5000円くらいだ