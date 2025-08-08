◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク８位で５月の世界選手権個人戦銅メダルの伊藤美誠（スターツ）が初戦をストレートで突破した。同３５位の黄怡樺（台湾）を３―０で下した。４月のシングルスＷ杯以来の対戦で、３ゲームとも競った展開となったが、勝負所で冷静にコースを突いて得点。「９―９とかになっても、落ち着いて試合ができた」と納得の表