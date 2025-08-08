「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉６月に小倉で新馬勝ちしたコラルリーフ（牝、佐藤悠）は幸とのコンビで中京２歳Ｓ（３１日・中京、芝１４００メートル）へ向かう。僚馬のスマッシング（牝、父ダノンスマッシュ）は１６日の新潟５Ｒ（牝芝１４００メートル）でデビューする。叔母に２３年エリザベス女王杯覇