Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＧＫ高木駿（３６）が“二役”をこなし、２戦連続完封劇を飾る。２日の鳥栖戦で１―０勝利に貢献した守護神は、アウェー・長崎戦（９日）に向けた７日の宮の沢での練習をフル消化。プレーオフ圏の６位にいる勝ち点５差の相手との対戦へ「自分たちは歯を食いしばって勝って、上に食らいついていくしかない」と連勝を絶対目標に掲げた。昨年の左膝前十字じん帯断裂、今年の腰椎椎間板ヘルニアから５６