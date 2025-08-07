ライフスタイル界の重鎮で実業家のマーサ・スチュワート氏（84）が皮膚科医ダヴァル・バヌサリ氏と5年かけて共同開発したスキンケアブランドElmBiosciences（エルム・バイオサイエンス）が来月ローンチされる。第一弾として、美容液「A3O エレメンタル セラム」とサプリメント「インナー・ドース」が登場。 【写真】メーガン妃にはバリバリの辛口 マーサは製品開発に積極的に関与