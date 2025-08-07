トランプ米政権が表明した主な国・地域への相互関税【ワシントン共同】トランプ米政権は7日未明、各国・地域への新たな「相互関税」の適用を始めた。ホワイトハウス高官は日本に15％の追加関税を課すと6日明らかにした。税率15％の上乗せを否定してきた日本政府の見解と食い違い、より高水準となる。輸出企業を中心に日本経済への負担が重くなることは避けられない。林芳正官房長官は7日の記者会見で、日本が全ての品目に一律