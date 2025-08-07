現代のリーダーはとにかく忙しい。部下からの質問や相談に時間を奪われ、タスクは山積み、休日返上で働いている人も少なくないだろう。本稿では、リーダーの負担を減らし成果を上げる具体的な仕組みの例を紹介する。比較的取り入れやすいものなので、あなたのチームで活用できるか検討してみてほしい。※本稿は、田尻 望『無言のリーダーシップ 付加価値を生む仕組みのつくりかた』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したもの