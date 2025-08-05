ロッテは、8月19日にチューインガム「イブ」と「ドナ」を発売する。「イブ」は1972年に発売し、香水ガムとして親しまれてきた。キンモクセイの香りをベースにローズ、ジャスミンを加えた華やかな香りが特長となっている。昨年8月に復刻し、出荷実績が計画比の220％（同社調べ、調査期間：2024年8月〜2025年1月）と好調さった。販売終了後も「また販売してほしい」などの意見が多数寄せられ、今年も発売する。また1983年に発売した