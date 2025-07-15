米スポーツ専門局「ESPN」で放送されている「SportsCenter」の番組公式Xが14日（日本時間15日）に更新され、ヤンキースのジャズ・チザム内野手（27）のユニークなバットを公開した。アップされたチザムのバットには、世界でも人気の高いアニメ「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎が描かれていた。背番号「13」もあしらわれたオリジナリティあふれる一品。「チザム選手は“鬼滅の刃バット”でホームランダービーに挑みます」と紹