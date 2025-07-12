巨人の育成選手マレク・フルプ外野手（２６）が１２日に支配下登録され、ＤｅＮＡ戦（横浜）から即１軍昇格することが１１日、分かった。来日２年目の右の強打者で、チェコ出身選手としては初のＮＰＢ支配下登録選手の誕生となる。代わりに、この日のＤｅＮＡ戦で途中交代したキャベッジが体調不良を訴え、登録抹消される。フルプはチェコ代表として２３年ＷＢＣ、２４年プレミア１２強化試合に出場。ＷＢＣでは佐々木朗希から