6月3日に亡くなった長嶋茂雄（享年89）と、セガサミーホールディングスの里見治会長（83）は、半世紀近くに及ぶ交友で知られる。その里見氏が「文藝春秋」8月号（7月10日発売）に掲載される「長嶋茂雄33人の証言」で、知られざる秘話を明かしている。【画像】長嶋茂雄Invitational セガサミーカップゴルフトーナメント（2014年、第10回）の様子長嶋茂雄セガサミーホールディングスが主催する男子プロゴルフトーナメント「