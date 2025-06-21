¤Þ¤À¤Þ¤À¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤¬½çÄ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä´ÑµÒÆ°°÷¤ÎÉôÊ¬¤À¡£ÊÆ¡ØLos Angeles Times¡Ù¤ÏFIFA¤¬Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò½½Ê¬¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ã¤¨¤ÆÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¤½£Àª¤Ë¤ÏÈèÏ«¤Î¿§¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖCWC¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¤³¦Âç