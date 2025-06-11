「飲んだビールの空き缶を使って、アルミ缶アートを作っています」と、87歳祖父が作った「アート」を孫がThreadsで公開して話題に。詳しく取材しました。【写真】どうやって作っているの？制作風景日本髪を結った着物の女性は浮世絵がモチーフで、よく見ると着物の柄にはビールの泡や麦の穂がプリントされているような部分も。高く結い上げられた女性の髪型や流れるような着物のたわみもアルミ缶を使っているなんて、にわかに信