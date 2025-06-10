俳優の金井勇太さんが自身のインスタグラムで、脳梗塞のために舞台公演を降板したことを報告しました。【写真を見る】【金井優太】脳梗塞で舞台を降板“本番の1時間半前の決断” “舞台を強行すれば半身麻痺の恐れ” 現在は投薬で小康状態公演は代役で進行中金井さんは、今月4日から開催の「揺れるはざまのトラベラーズ」大阪公演に臨む直前に発症。「本番前のリハーサルで突然上手くろれつが回らず、手足にも力が入り辛い