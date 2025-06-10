¸¶ºî¡¦°½ÄÔ¹Ô¿Í¡ß´ÆÆÄ¡¦ÆâÊÒµ±¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø½½³Ñ´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ö´Û¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø»þ·×´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2026Ç¯2·î¤ËHuluÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£Â³Åê¤¹¤ë±üÃÒºÈ¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦°½ÄÔ¹Ô¿Í¡¢´ÆÆÄ¡¦ÆâÊÒµ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø»þ·×´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ë±üÃÒºÈ¡ßÀÄÌÚ¿ò¹â¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬Â³Åê¡ªÆüËÜ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ËÃø¤·¤¯´óÍ¿¤·¤¿