双子座・女性の運勢 心身の疲れがやや出やすいときかもしれません。「もっとこうでありたい」という意欲があるものの、体や気持ちがついていかないというか…。実際ここまでの双子座は自分のなかの目標や希望に向かってとても意欲的であったので、しばし休憩をとるのは正しいことかも。身体に無茶をさせてもうまくはいかないので、そういうときは自ら「自分に優しく」しましょう。その分興味のある本を読んだり、考えていることを