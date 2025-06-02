´Ú¹ñ¿Í¤Î²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG-DRAGON¤ÏÆüËÜ¿Í¹¥¤­¡©Îø°¦Ê×ÎòÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¡Ö¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×»±²¼¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMelon¡Ê¥á¥í¥ó¡Ë¡×¤Ï5·î30Æü¡¢¡Ö2025Ç¯ Ê¿ÆüÄÌ¶Ð¡¦Âà¶Ð»þ´ÖÂÓ¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿ÆüÄ«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É·Ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¬¡¢Í¼Êý¤ÎÂà¶Ð»þ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ë¡É