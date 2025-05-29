プレミアリーグ・トットナムのキャプテン・孫興民（ソン・フンミン＝３２）の父で、ＳＯＮサッカーアカデミーを経営している孫雄政（ソン・ウンジョン＝６２）監督と兄のソン・フンユン（３６）コーチ、ほか１人のコーチが昨年６月、所属選手の保護者から児童福祉法違反の容疑で告訴され懲戒処分を受けていたが、再審により孫監督については取り消されたと２９日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。記事によると、江原