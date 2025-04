ウェブブラウザ「Firefox 138」の正式版が公開されました。プロファイル管理画面が刷新され、Firefoxから直接開けるようになりました。Firefox 138.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/138.0/releasenotes/◆プロファイル管理画面が刷新Firefoxのブックマーク・パスワード・設定などのあらゆるデータは「プロファイル」に保存されています。複数のプロファイルを作成することにより