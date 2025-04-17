さいたま市で15歳の女子高校生が殺害された事件で、逮捕された男が住んでいた勤務先の寮の部屋から、新品に近い包丁が1本見つかったことがわかりました。谷内寛幸容疑者（24）は14日、さいたま市・桜区のマンションで住人の高校1年、手柄玲奈さん（15）を刃物で刺し、殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、2人の接点は見つかっておらず、谷内容疑者が偶然、手柄さんに目をつけた可能性があるということです。一