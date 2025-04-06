愛知県警によると、自動料金収受システム（ETC）が利用できず渋滞が発生していた同県豊川市の東名高速道路豊川インターチェンジ付近で6日、乗用車など4台が絡む事故があった。子ども2人を含む5人が搬送されたが命に別条はない。