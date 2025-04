4月2日(現地時間1日、日付は以下同)。NBAは2025年3月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(通算4度目/以降SGA)、イースタン・カンファレンスではシカゴ・ブルズのコービー・ホワイト(初選出)が選ばれた。 The @Kia NBA Players of the Month for March! #KiaPOTMWest: Shai Gilgeous-Alexander