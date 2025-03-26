¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Ï25Æü¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò4·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º Á´13ÉÊÆ±¼Ò¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤¿·Á¡¢Ì£¡¢¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó