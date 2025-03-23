駅から遠すぎ…ネットで声多数「なぜ人は電車で行けない位置に運転免許センターを作ってしまうのか」という話題が、大きな共感を呼び、SNS場をはじめとして大反響に。一体どんな声が上がっているのでしょうか。画像はイメージ（画像：写真AC）。運転免許を新規取得したり、更新する際などには「免許試験場」を訪問することになります。【画像】「すげぇぇ！」これが超激レアな「最強の免許証」です！（30枚以上）都道府県