【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 2−0 バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）【映像】久保建英の爆速プレスバック→超絶ドリブル久保建英の鋭いボール奪取と超絶的なドリブルに、誰もが感嘆した。サッカー日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレーン代表を2−0で撃破。8大会連続8回目のW杯出場を決めた。3試合を残して予選突破は日本史上最速で、開催国（ア