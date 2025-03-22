「ファイティングポーズで戦う猫初めて見たw」【動画】ファイティングポーズをとる猫さんファイティングポーズで姉猫に“戦い”を挑む弟猫の動画がX（旧Twitter）で話題になりました。投稿したのは、飼い主のネコランドさん（@NEKOLAND13）。動画の姉猫は、ラガマフィンのエマちゃん（5歳）です。“戦い”に挑んだ弟猫はミヌエットのノーマンくん（3歳）。ネコランドさんによると、エマちゃんたちが棚の上で何やら険悪なムードにな