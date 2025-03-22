東京ドームでプロ野球を観戦した米記者MLB公式サイトのマイケル・クレア記者が21日、X（旧ツイッター）を更新し、東京ドームで驚いた日本の製品を明かした。同日に行われた巨人-ロッテ戦を観戦し、「天才だ！ホットドッグにはケチャップとマスタードが小分けにされたものがついてくる」と報告した。日本で行われた開幕シリーズを取材したクレア記者は、「ここ数年、私は他のどのスタジアムよりも東京ドームで多くの時間を過