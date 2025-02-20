1億円以上の純金融資産を持つ「富裕層」と、5億円以上の「超富裕層」が2023年に推計約165万世帯に達し、過去最多になった。野村総合研究所（東京都千代田）が2025年2月13日に発表した「富裕層調査」でわかった。コツコツ持株を投資して「いつの間にか富裕層」になった一般会社員も増えている。いったい、どうすればお金が増えるのか。調査担当者に聞いた。「いつの間にか富裕層」はこれまでと同じ、つましい生活野村総合研究所の調