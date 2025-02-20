パドレスのダルビッシュ有投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州ピオリアのキャンプ地で実戦形式の登板を行い、打者9人に31球を投じた。オープン戦で試験導入されるロボット審判「Automated Ball-Strike（ABS／自動投球判定）」も初体験。判定に納得が行かず、練習後には苦笑いを見せた。 ■4年以内にメジャーリーグでも導入へ MLB公式サイトによると、今季のスプリングトレーニングでは「Automated B