スターとして人々の熱視線が注がれる大谷。(C)Getty Images一挙手一投足が国際的な注目を集めるスターゆえ、か。大谷翔平の“ある振る舞い”にカメラが向けられた。現地時間2月18日、米メディア『TMZ Sports』などがクローズアップしたのは、目下、開催中の春季キャンプでの一コマだ。球団が主催した恒例の「チキンウイング大食いコンテスト」に参加する際に、レストランへ愛車のポルシェでやってきた大谷。だが、店舗前での駐