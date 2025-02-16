有吉弘行が１６日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。「令和ロマン」郄比良くるまがＹｏｕＴｕｂｅでオンラインカジノ賭博を認めた件に疑問を投げかけた。郄比良はオンラインカジノで賭博をした疑いがあるとして、事情聴取を受けたと一部新聞に報じられていたが、１５日にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「今回、記事にあった通り、オンラインカジノをしていたというのは事実