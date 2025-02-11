「恩を仇で返した」--米現地時間2月6日、ドジャース・大谷翔平（30）の元通訳で、銀行詐欺罪などに問われていた水原一平被告（40）が公判で量刑を言い渡された。出廷した米連邦検察局のジェフ・ミッチェル連邦検事補は、大谷の怒りを代弁するかのようにこう語り、水原被告を厳しく批判した。【写真】今も販売される大谷翔平の「不名誉なギャンブルコラ画像」。ロン毛とぽっちゃり化が進んだ水原被告の近影公判前、水原被告は連邦