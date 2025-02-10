ExtremeTechは2月6日(米国時間)、「Congress Moves On DeepSeek AI Ban｜Extremetech」において、米国の下院議員がすべての政府デイバスを対象にDeepSeekの使用を禁止する法案を提出したと伝えた。これは中国を拠点とするAI開発企業「DeepSeek」が、中国の国営通信会社にユーザーデータを送信している可能性があるとの報告を受けて提出されたもの。Congress Moves On DeepSeek AI Ban｜Extremetech.