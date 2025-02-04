ガザからヨルダンの首都アンマンの病院へ医療避難したハビバ・アスカリちゃん/Jomana Karadsheh/CNN（ＣＮＮ）緊急治療を受けなければあと数日しか生きられないと診断されたパレスチナ自治区ガザの２歳の女の子が、数週間の待機を強いられた末に、ようやくヨルダンの首都アンマンの病院に到着した。治療を受けているのはハビバ・アスカリちゃん（２）。ヨルダン政府はＣＮＮの報道をきっかけとしてハビバちゃんをガザから避難させ