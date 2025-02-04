韓国の最大野党がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したことが明らかになり、話題を集めている。【注目】トランプ大統領「韓国はマネーマシーン」「共に民主党」のパク・ソンウォン議員が2月3日、「推薦締切日の1月31日にトランプ大統領を推薦した」と明らかにした。これについて同日、同党のチョ・スンレ首席代弁人は記者団に対し、「パク議員がトランプ政権と文在寅（ムン・ジェイン）政権時代に（トランプ政権と）接触し、